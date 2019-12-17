Bursa Valili\u011fi nden yo\u011fun sis uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. Bursa Valili\u011fi nin resmi internet sitesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Eski\u015fehir B\u00f6lge Tahmin ve Erken Uyar\u0131 Merkezi nce yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; B\u00f6lgemiz \u00fczerinde etkili olan kuvvetli y\u00fcksek bas\u0131n\u00e7 merkezi nedeniyle 17.12.201920.12.2019 tarihleri aras\u0131nda (\u00c7ar\u015famba, Per\u015fembe ve Cuma g\u00fcnleri boyunca), Bursa n\u0131n k\u0131y\u0131 kesimleri hari\u00e7 geri kalan kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yo\u011fun olmak \u00fczere yer yer sis hadisesinin g\u00f6r\u00fclece\u011fi tahmin ediliyor. G\u00f6r\u00fc\u015f mesafesindeki azalma nedeniyle ba\u015fta ula\u015f\u0131mda olmak \u00fczere meydana gelebilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 gerekmektedir. Kamuoyuna sayg\u0131yla duyurulur. denildi.