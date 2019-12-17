Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz, sabırla bekliyorum”

Bursa Uludağ’da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan iki amatör dağcıyı arama çalışmaları 16’ncı günde de tüm hızıyla sürüyor

Bursa Uludağ’da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan iki amatör dağcı Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 16’ncı günde de tüm hızıyla devam ediyor. 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürekleri dağlamaya devam ediyor.

Daha öncede aramalara devam edilmesi konusunda yetkililere seslenen kayıp dağcılardan Mert Alpaslan’ın eşi Burcu Alpaslan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum” dedi.

BURSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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