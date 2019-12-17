Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar

İzmir’de düzenlenen Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş, kupasıyla birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Rahvan At Yarışları Şampiyonu olan Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş ve Yeşil Bursa Rahvan Binicilik Kulübü üyelerini makamında ağırladı. İzmir Şirinyer’de düzenlenen yarışlarda ‘Baş’ kategorisinde jokey Ahmet Gökçe ile ipi göğüsleyen Haskaya’nın sahibi Mustafa Dinçbaş, elde ettikleri başarıyı Nilüfer ve Bursa’ya armağan etti. Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Mustafa Dinçbaş ve beraberindekiler, gelecek yıl yapılacak olan Rahvan yarışları için de fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret ve elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Turgay Erdem, verilen desteklerin maksadına ulaşmasının kendisini daha fazla mutlu ettiğini belirtti. Erdem, kökleri uzun yıllara dayanan ata sporunun gelecek nesillere aktarılması için gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Turgay Erdem, Mustafa Dinçbaş ve ekibine teşekkür plaketi verdi.

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