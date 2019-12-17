TOFAŞ, EuroCup'ta son 16 turuna yükseldi

SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehdi Difallah (Fransa), Marcin Kowalski (Polonya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berk Uğurlu 11, DJ White 15, Sammy Mejia 21, Devin Williams 13, Muhsin Yaşar 11, Tarık Phillip 10, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz
LOKOMOTİV KUBAN: Sam Dekker 17, Mantas Kalnietis 12, Alan Williams 9, Dmitry Kulagin 5, Johnny O´Bryant 18, Will Cummings 12, Mindaugas Kuzminskas 17, Dragan Apic, Vladimir Ivlev, Zakhar Vedishchev
1'İNCİ PERİYOT: 26-28
DEVRE: 48-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62
5 FAULLE ÇIKAN: 39.51 Mindaugas Kuzminskas (Lokomotiv Kuban)
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10´uncu ve son hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban´ı 92-90 mağlup etti ve B Grubu´nda 3´üncü sıraya yükselerek son 16 turuna kaldı.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayılar ile geçilirken, hücumda daha etkili olan konuk ekip ilk 5 dakikayı 14-17 önde geçti. Alınan mola sonrası toparlanan TOFAŞ, Berk ve Devin Williams´ın sayılarıyla skoru eşitledi: 17-17. Dengede geçen ilk periyodu Rus temsilcisi, 26-28 önde tamamladı.
İkinci periyotta üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. TOFAŞ bu bölümde Muhsin Yaşar´ı kullanarak pota altında etkili olmak isterken, Mejia ve Devin Williams skora katkı verdi. Lokomotiv Kuban´da ise Kalnietis, ikinci periyotta takımının skor yükünü sırtlado. Periyodun sonunu daha iyi oynayan TOFAŞ, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.
Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, DJ White´ın serbest atış çizgisinden bulduğu isabetler sonrası farkı çift hanelere taşıdı: 55-43. Periyodun ortalarına dek farkı koruyan TOFAŞ, daha sonra Lokomotiv Kuban´ın farkı eritmesine engel olamadı. 24´üncü dakika içerisinde üst üste sayılar bulmaya başlayan Rus temsilcisi, 13-0´lık seri yakaladı ve periyodun bitimine 36 saniye kala öne geçti: 61-62. TOFAŞ, DJ White ile bulduğu basket sonrası final periyoduna 63-62´lik skor avantajıyla girdi.
Son periyodun başında karşılıklı sayılar görülse de, önce Mejia ardından Berk´in üst üste bulduğu dış atış isabetleri ibreyi yeniden TOFAŞ´a çevirirken; seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ 34´üncü dakika içerisinde skoru 78-69´a getirdi. Lokomotiv Kuban, Cummings ile sayılar bularak maçta kalmak isterken, hücumdaki ritmini koruyan TOFAŞ, son dakika 89-81 önde girdi. Son 30 saniyede Kuban, Kulagin´in basket faulü ile birlikte farkı 4´e indirirken (90-86), akabinde Tarık´ın top kaybı sonrası yine Kulagin´in basketiyle fark 2´ye kadar indi. Son anları nefes kesen mücadelede konuk ekibin son hücumunu iyi savunan TOFAŞ maçı da 92-90 kazanmayı başardı.
BURSA
17 Aralık 2019 Salı
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