(Özel) "Uludağ’da kaybolmamak için nelere dikkat etmek gerekir" Uludağ’a gönül veren Hasan Ören Uludağ’ı anlattı: "Uludağ küçümsenecek bir dağ değil, yılın yarısı sisli geçer"

Uludağ’a zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları 15. gününde devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar dağ rehberliği yapan Uludağ Milli Parkı Alan Kılavuzu Hasan Ören, İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 40 yıldır doğa ile içe olan, çeşitli gruplara uzun yıllar rehberlik yapan ve Uludağ hakkında kitap yazan Ören, "Uludağ 2 bin 543 metre yüksekliğinde ve Batı Anadolu’nun en yüksek noktasıdır. Uludağ, yüksek olmayışı sebebiyle geçmişten beri doğa faaliyetleri yapanlar tarafından hep küçümsenmiştir. Ancak her ne kadar yükseltisi az da olsa, ani hava değişimlerinin etkisi yüzünden Türkiye’de ciddiye alınması gereken dağlar arasında yer almaktadır. Nitekim basına sık sık yansıyan mahsur kalma, kaybolma olaylarının büyük çoğunluğu bu türdeki hava değişimlerinin sonucunda ortaya çıkmaktadır" dedi.

Şu ana kadar 20 bin insanı Uludağ hakkında bilgilendiğini ifade eden Ören, "Uludağ’da bir günde 34 mevsimi birden yaşamak mümkün. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı çok yüksek. Hava kirliliği had safhada. Bursa’nın denize yakın olmasıyla buharlaşan kirli hava, yüksek kesimlerde sise sebep oluyor. Geçmiş yıllarda Uludağ’da 72 olan sisli gün sayısı yaklaşık 150 güne çıktı. Bu da demek oluyor ki, yılın yarısı sisli olarak geçer. Kış aylarında karın yağmasıyla birlikte ormanlık alanda 23 metre kar oluşur. Patika ve izler karın altında kalır, yürüyüş yolları karla kapanır, karın ağırlığından dolayı ağaçlar ve dallarında devrilmesiyle yürümek zorlaşır. Bir de buna sisi eklediğinizde durum daha da ciddileşmektedir. Bu yüzden kış dağcılığı bir eğitim işidir. Maalesef bazı arkadaşlar, birileri ile Uludağ’daki faaliyete katılıyorlar. Sonra da ben bu işi yaparım diyerek tekrar yola çıkıyorlar. Bu da istenmeyen üzücü olaylara neden oluyor" açıklamasında bulundu.

Kış aylarında doğa yürüyüşü yapacakların gerekli izinleri almadan, kimlik ve iletişim bilgilerin yetkililere vermeden parkura başlamamasını tavsiye eden Ören, “Yürüyüşe katılacakların kıyafetleri muhakkak kış şartlarına uygun, vücut performansları en üst seviyede olmalıdır. Harita, pusula, GPS gibi aletleri yanında bulundurmaları, bunları en iyi şekilde kullanma becerine sahip olmaları gerekmektedir. Doğada her türlü risk ile karşı karşıya olduğunuzu düşünerek, risk anında yetkililere yerinizi nasıl bildireceğinizi öğreniniz. Kışın en az 3 kişi olmadan doğa yürüyüşüne karar vermeyiniz. İz açarken kara saplandığınızda, bir kişi diğer kişiyi kardan çıkaramaz. Uludağ’daki yürüyüş parkurlarının harita üzerinden gidiş ve dönüş pusula açılarını bir küçük deftere not edin, GPS bile kullansanız, bir seferde aldığınız pusula açı değeri ile yön kontrolünüzü yapınız. Aldığınız eğitimleri sürekli tekrarlayarak, bilgilerinizi hatasız bir şekilde uygulayın” dedi.

