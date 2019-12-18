Yeşim Koşu Takımı bu yıl da liderliğini sürdürdü

41. Vodafone İstanbul Maratonu’na 33 kişilik ekiple katılan Yeşim Koşu Takımı, TEV içinde en çok bağış toplayan ve en çok bağışçıya ulaşan birinci kurum oldu. Yeşim, topladığı 143 bin TL ile Türkiye’de en çok bağış toplayan 7. kurum olma başarısını da göstererek, 22 gencin 1 yıllık eğitim masrafını karşılamış oldu.

3 Kasım’da gerçekleştirilen 41. Vodafone İstanbul Maratonu çekişmeye sahne oldu. Geçtiğimiz yıla kıyasla gönüllü koşucu sayısını arttırarak maratona daha geniş bir ekiple katılan Yeşim Koşu Takımı, gerek 15 kilometrelik maratondaki performansı, gerek topladığı bağışlarla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine göz doldurdu.

TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu kapsamında “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” projesi için koşan ve daha çok gencin eğitimine devam etmesine destek olmak için mücadele veren Yeşim gönüllüleri, gerek TEV içinde gerek Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti. Yeşim Koşu Takımı, organizasyon öncesinde toplanmaya başlayan ve 18 Kasım’a kadar devam eden bağışlar sonrasında 143 bin 59 TL’ye ulaşarak Türk Eğitim Vakfı (TEV) Türkiye sıralamasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliğini korudu. Yeşim, TEV içerisinde en çok bağışçıya ulaşan birinci kurum olma başarısını da göstererek 22 gencin 1 yıllık eğitim masraflarını karşıladı. Yeşim Koşu Takımı, maratona katılan kurumlar arasında da Türkiye genelinde en çok bağış toplayan 7. kurum olurken, en çok bağışçıya ulaşan kurumlar sıralamasında da 5. olarak haklı bir gurur yaşadı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da koşuda yer alan Yeşim Üretim Direktörü Kerim Bayram başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye genelinde en çok bağış toplayan 12. koşucu oldu. Bayram, TEV içerisinde de en çok bağış toplayan 2. koşucu olurken, en çok bağış toplayanlar sıralamasında da 3. koşucu olma başarısını gösterdi. Yeşim Koşu Takımı üyeleri, 13 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilen özel programa da katılarak TEV Genel Müdürü Yıldız Günay’ın elinden birincilik ödülünü ve madalyalarını aldı.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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