Sarıkamış şehitleri Yenişehir'de anıldı

Sarıkamış felaketinin 105'inci yıl döneminde şehitler Yenişehir'de anıldı.

105 yıl önce Rusya'ya karşı vatan savunması için Allahüekber dağlarında donarak hayatlarını kaybeden şehitler için Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Dualar edilerek başlayan törende günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından Müyesser İbrahim Sünnetçioğlu Ortaokulu öğrencilerinin seslendirdiği şiirler okundu. 22. dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun seslendirdiği Sarıkamış Dağları şiiri ve videosu ile Sarıkamış şehitleri anlatıldı. Öğretmenler Duygu Tar Manav ile Elif Güler’in seslendirdiği türküler izleyenleri duygulandırdı. Sarıkamış şehitleri ile ilgili düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından ödüllerin takdim edilmesiyle sonra eren programa, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile davetliler katıldı.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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