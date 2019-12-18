Babasının arabasını parçaladı Babası kullanmasına izin vermedi diye bu hale getirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, babasının arabasına kaldırım taşlarıyla zarar verdi.

Olay Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Baba oğul, mahallede bulunan bir markete borçlarını verdikten sonra evlerine geri dönmek istedi. İddiaya göre, oğlu F.M, aracın direksiyonuna geçerek arabayı kullanmak istedi. Ancak baba R.M buna izin vermedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada F.M önce babasını darp etti, ardından kaldırımda bulunan kaldırım taşını sökerek arabaya zarar verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek sinirlenen genci sakinleştirdi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri iki şahsın ifadesini almak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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