Arda: “Edebiyat, güzele ulaşmak için bayrak yarışı”

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Şairin Şiir Evreni söyleşisine katılan Bursalı şair ve yazar Muhsine Arda okurlarıyla bir araya geldi.

Şairin Şiir Evreni adlı söyleşilerle usta kalemleri okurlarıyla buluşturan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Bursalı şair ve yazar Muhsine Arda’yı ağırladı. Yüksek tahsil için gittiği yurt dışında yıllarca İngiltere, İrlanda, Almanya, Suudi Arabistan ve A.B.D’de yaşayan ve öğretim üyesi olduğu New York Üniversitesi’nden 1997’de ayrılarak Bursa'ya dönen Arda, eserleri hakkında merak edilenleri anlattı. Şiirleri birçok dile, “İntihar Gözyaşları” adlı romanı ise İsveççe ve İspanyolca’ya çevrilen yazar, yurt dışına çıkış sürecinde Türkiye’de kadınların önüne konulan görünmez engellerin etkili olduğunu söyledi. Türkiye’ye, doğduğu Bursa’ya döndükten sonra Hüsnü Züber EviYaşayan Müze'de, Bursa'daki ilk “Dünya Şiir Günü”nü organize ettiğini ve bu geleneğin yerleşmesi için çaba gösterdiğini anlatan Arda, genç şairlere destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi. Amacının “Edebiyatta güzele ulaşmak” olduğunu ifade eden Muhsine Arda, “Ben de edebiyatta güzele varılması için gençlere, yeni şairlere destek veriyorum. Bunu bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Adranos Otel’de düzenli olarak şiir ve edebiyat buluşmaları düzenliyoruz. Onları tanımak, tanıtmak istiyoruz. Bizim gençliğimizde çok kabiliyetli insanlar tanınmadan öldüler” diye konuştu.

Şöyleşi sonunda Nilüfer Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Başkan Turgay Erdem adına söyleşi moderatörü Elif Burcu Özkan’ı ve sanatçıyı Bursa edebiyat dünyasına katkılarından dolayı kutladı.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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