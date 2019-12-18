Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu

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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da tırmanış yaparken 1 Aralık'ta kaybolan dağcılara ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu.

Kayıp dağcıları arama çalışmalarının 17. gününde JAK, JÖH, AFAD ve sivil toplum ekiplerinin arama devam ederken, kayıp dağcılardan Efe Sarp'a (37) ait olduğu değerlendirilen mont ve batonun yakınlarındaki Kürekli Dere Şelalesi yakınlarında ceset bulundu. Cesedin kimlik tespiti için adli tıpa gönderileceği bildirildi.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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