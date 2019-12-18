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“Telefonum da gönlüm de 24 saat açık”

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlikli muhtarlarla bir araya geldi. Aktaş, Bursa'nın menfaatleri için telefonunun ve gönlünün 24 saat herkese açık olduğunu söyledi.

“Telefonum da gönlüm de 24 saat açık”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlikli muhtarlarla bir araya geldi. Aktaş, Bursa’nın menfaatleri için telefonunun ve gönlünün 24 saat herkese açık olduğunu söyledi.
Zaman zaman toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip, istişâre toplantıları yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor” başlığıyla gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşmaları’ çerçevesinde Orhangazi’nin ardından Gemlikli muhtarlarla bir araya geldi. Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri’nde ilçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Aktaş, tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Ellerinde sınırsız bir bütçe olmadığını, önceliklerinin yol ve altyapı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, diğer konuların da imkânlar ölçüsünde bir bir çözüme kavuşturulacağını kaydetti.
Gönlüm 24 saat açık
Bursa’nın menfaatleri doğrultusunda siyasi görüş ayrımı yapmadan tüm ilçelerde yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Şehirler hepimizin şehri lakin takdir edersiniz ki ayrı siyasi partilerde hareket ediyoruz. Şehrin menfaatleri noktasında telefonum da gönlüm de ajandam da 24 saat açık. Kendisine de bunu söyledim. Dönem dönem gece 12’de 1’de beni arar dilimin döndüğünce de anlatmaya çalışırım. Ama takdir edersiniz ki yaptığımız siyaset gereği de eğer bir muhalefet yapmak, bir şeyleri tartışmak, bağrışmak gerekirse bunu da yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli GADEM binalarının Gemlik Belediyesi’ne iâde edilmesini örnek olarak gösteren Başkan Aktaş, “GADEM’i biliyorsunuz çok rantabl olmadığı için biz kapattık. Bize tahsisli olmasına rağmen, kendisi ‘biz işletmek istiyoruz, biz özelleştirmek istiyoruz’ dedi. Biz arkadaşlarımızla istişare ettik ve ‘doğrudur’ deyip, kendisine iade ettik. Yani şehrin menfaatine olan bir konuyla alakalı asla siyasi bakış açısı ortaya koymayacağımızı ben burada bir kere daha deklare etmek istiyorum. Devraldığımız bu görevi bu bayrağı Allah ömür verirse 5 yıl sonra, 2024’te dönüp geriye baktığımızda eğer daha ileri noktaya taşıdıysak, daha yükseğe çıkardıysak, biz demek ki doğru yoldayız. Ama Allah muhafaza geri noktadaysa o zaman sıkıntı var demektir. Bizim bu noktada bütün heyecanımızı ortaya koyacağımızdan, güzel işlere imza atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
Algı belediyeciliği uyarısı
Son yıllarda Türkiye’de ‘algı belediyeciliği’ diye bir kavramın ortaya çıktığını belirten Başkan Aktaş, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini savundu. Gemlik’te kuzey planları ile ilgili yapılan ankete değinen Başkan Aktaş, “Ben içindeki dışında biriyim. Algıyla belediyecilik falan yapmıyorum. Mesela Gemlik’le alakalı duyduğumu söyleyeyim. Şu meşhur kuzey planlarıyla alakalı bir anket yapılıyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir anket olmaz, böyle bir şey yok, bu tamamen algı. Anketle kuzey planlarının ne olacağı değişmez. Burada bir çağrı yapılmış, zaten ankete de 4000 kişiden 170 kişi katılmış. Yüzde 10’u bile değil. Ve bunların da yüzde 80’i hayır demiş bildiğim kadarıyla. Yani 2 kattan 4 kata çıkılmasıyla alakalı. Bu tamamen bir plan önceliğidir. Burada oturup ilçe belediyesinin veya üst ölçekli plan yapan Büyükşehir Belediyesinin ‘ben şunu şunu şöyle yaptım’ demesi de yeterli bir veri değildir. Çünkü o planın onaylanması için farklı kurumların yetki ve görüşleri var. Karayolları var, orman var, Tarım Bakanlığı var. Şunu ifade etmek için söylüyorum. Lütfen çok konuşarak algı değiştirilmesine veya bir şeylerin farklı gösterilmesi konusunda her birimizin dikkatli olması lazım” dedi.
Başkan Aktaş, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarına tek tek söz verip, taleplerini dinledi.

BURSA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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