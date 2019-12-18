Yazar Akbaba, Mehmet Akif'i anlattı

Kişisel gelişim ve sosyal iletişim uzmanı yazar ve eğitimci Fatih Akbaba, 83. ölüm yıl dönümünde "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu konferans verdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından organize edilen konferansta, Fatih Akbaba, farklı yorumu ve sunumuyla Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Akbaba farklı bir Mehmet Akif Ersoy profilini izleyiciler ile paylaştı. Belediye Düğün Salonunda düzenlenen konferansa, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Kurum müdürleri, Birim müdürleri ile birlikte vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yüz yıl önce Anadolu da varlık ve yokluk mücadelesi veren aziz milletin tüm umudunu kaybettiği sırada istiklâl şairi Mehmet Akif’in imanı, ezanı ve bayrağı yeniden hatırlatan bir münadi olduğunu ifade ederek ‘Korkma’ diye haykırdığını dile getirdi.

Fatih Akbaba, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümünde, şairin hayatına ait bilinmeyenleri anlattı. Akbaba “Akif’i anlayabildik mi?” diyerek, millî şaire gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi vurguladı. Akif’in bütün hayatı boyunca, yokluk içinde yaşaması, ancak buna rağmen her zaman insanlara yardım etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Akbaba, “Mühim olan Mehmet Akif´in şiirlerini iyi okumak değil fikri ve sosyal dünyamızda Akif´in fikirlerinden hangi izler taşıdığımızı sorgulanmasını yapmaktır. Hepimiz isteriz ki Akif gibi bir çocuğumuz olsun. Bunu isteyebilmek için önce Emine Şerife Hanım gibi bir anne, Tahir Efendi gibi bir baba olmak gerekmektedir” dedi.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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