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Uludağ'da ikinci ceset de bulundu İlk cesedin üzerinde Efe Sarp'a ait kimlik bulunurken, Efe'nin ...

İHA

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cesedin Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cesedin Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.
Uludağ'da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp'ın cesedi bulundu. 37 yaşındaki Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset daha bulundu.
Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.
Kestel Stadyumu'na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti
Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

BURSA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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