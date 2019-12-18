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Minik Umut'un şüpheli ölümüyle ilgili davada anne ve sevgilisi hakim karşısında

DHA

BURSA'da, Umut Hasan'ın (2) şüpheli ölümü ile ilgili açılan davada anne Aysel Hasan (23) ve tutuklu sevgilisi Kenan Açık'ın (39) yargılanmasına başlandı. Açık savunmasında, "Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. Kimliği olmadığı için hastaneye götüremedik. Umut'a çok masraf yaptım, ölümüyle ilgim yok" deyip, beraatini istedi. Anne Hasan ise Açık'ın kendisine Umut'u düşürdüğünü söylemediğini belirtti. Açık'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde, Şubat ayında, Umut Hasan (2) bilinci kapalı halde, koltuktan düştüğü iddiasıyla annesinin sevglisi Kenan Açık (39) tarafından DOSAB Semt Polikliniği'ne götürüldü ve buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hasan, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Umut'un ölümünün şüpheli bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kafasına darbe aldığı belirlenen Umut'un annesi Suriye uyruklu Aysel Hasan ve sevgilisi Kenan Açık, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ikiliden Kenan Açık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Aysel Hasan ise serbest bırakıldı.
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Kenan Açık hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık anne Aysel Hasan´ın da 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali ve suçu bildirmeme' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davada, duruşmaya tutuklu sanık Kenan Açık, müşteki sanık Aysel Hasan, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.
'UMUT BİRKAÇ DEFA DÜŞTÜ, KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN HASTANEYE GÖTÜREMEDİM'
Savunmasını yapan sanık Kenan Açık, Aysel Hasan'la olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanıştıklarını ve zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi. Aysel Hasan'ın fuhuş yaptığını ve oğlunu başkalarına emanet edip geceleri dışarı çıktığını öne süren Açık, "Aysel'le Bursa'ya yerleşmeye karar verdik. Olaydan 3 gün önce Demirtaş Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Çocuk hastaydı ve sürekli kusuyordu. Aysel evde yoktu, çocuğu tek başıma yıkadım. Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. Kimliği olmadığı için hastaneye götüremedim" dedi.
'UMUT İÇİN ÇOK MASRAF YAPTIM, ONU BEN ÖLDÜRMEDİM'
Açık, aynı gece Aysel Hasan'ın yine dışarı çıktığını belirterek, "Süt hazırlamak için mutfağa gittiğimde salondan bir ses geldi. Salona döndüğümde Umut'un yere düşmüş olduğunu gördüm. Ağzını açmaya çalıştım. Çocuğu alıp DOSAB Semt Polikliniğine götürdüm. Çocuk daha ölmemişti. Aysel'i arayıp 'Çabuk, gel Umut koltuktan düştü' dedim. Aysel hastaneye geldi, ben de kardeşimin yanına gittim. Ona da 'Benim aranmam var, ifadede kardeşimin adını ver' dedim" diye konuştu. Küçük çocuğun rahatsızlığı nedeniyle çok masraf yaptığını dile getiren Açık, Umut'un ölümüyle ilgisini olmadığını ileri sürerek beraatini istedi.
'UMUT'UN VÜCUDUNDA BİR ŞEY YOKTU'
Müşteki sanık Aysel Hasan da oğlunun, daha önce beraber yaşadığı bir kişiden olduğunu ve doğuştan rahatsızlığı bulunduğunu anlattı. Kenan Açık'la bir müddet görüştükten sonra kendisini oğluyla Bursa'ya getirdiğini belirten Hasan, "Olayın olduğu gün 17.00 sıralarında evden çıktım. Ben çıkarken Umut uyuyordu. Saat 21.30 sularında çocuğu sormak için Kenan'ı aradım. Umut'u sordum 'İyi' dedi. Aradan 10-15 dakika geçti Kenan beni aradı. Sesi telaşlıydı. 'Çabuk gel, Umut koltuktan düştü nefes almıyor' dedi. Direkt hastaneye gittim. Umut'a müdahale ediliyordu ve vücudunda görünen bir şey yoktu" dedi.
'KENAN BANA UMUT'U YIKARKEN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİ, ŞİKAYETÇİYİM'
Oğlunun poliklinikten hastaneye sevk edildiğini ve hemen ameliyata alındığını aktaran Hasan, "Doktor emar çektikten sonra 'Bu çocuğa ne olmuş, kafatası kırılmış, beyin kanaması geçiriyor' dedi. Bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kenan bana çocuğu yıkarken düşürdüğü konusunda bir şey demedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.
Duruşmaya tanık olarak katılan olayın yaşandığı apartman sakinlerinden Feyhan Özden de olaydan 3 gün önce Umut'un sürekli ağladığını, olay günü de üst katta oturan komşularının kendisini arayarak daireden yüksek ses geldiğini belirterek, "Bu çocuğu öldürüyorlar mı?" diye sorduğunu, sonrasında çocuğun hastanede olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, anne Aysel Hasan hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına, sanık Kenan Açık'ın tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

BURSA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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