Kayıp dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi

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Uludağ’da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi. Efe Sarp’ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan’ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden Kestel ilçesine getirildi.

1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askerî helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adlî Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öte yandan Mert Alparslan’ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adlî tıbba kaldırılacak.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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