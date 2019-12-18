Yıldırım’da su kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İsabey Mahallesi Aslı Sokak, İnci Sokak ve civarında 19.12.2019 16.01.2020 tarihleri arasında 08:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BURSA
18 Aralık 2019 Çarşamba
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