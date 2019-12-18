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Başkan Taban'dan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ziyaret

İHA

– İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü yeni yerinde ziyaret etti. Başkan Taban, "Şehrimizde çok sayıda hayırseverimiz var. Bu hayırseverlerimizin pek çoğu arka planda yardımlarını yapıyorlar. Ancak biliyorum ki bu şehrin çok daha güçlü şekilde bunu yapması gerekiyor. Bu dönemde merkezimizi daha fazla harekete geçirerek daha fazla vatandaşımıza yardım ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Başkan Taban'dan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ziyaret

– İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü yeni yerinde ziyaret etti. Başkan Taban, “Şehrimizde çok sayıda hayırseverimiz var. Bu hayırseverlerimizin pek çoğu arka planda yardımlarını yapıyorlar. Ancak biliyorum ki bu şehrin çok daha güçlü şekilde bunu yapması gerekiyor. Bu dönemde merkezimizi daha fazla harekete geçirerek daha fazla vatandaşımıza yardım ulaştırmak istiyoruz” dedi.
Belediye Başkan Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve AK Partili meclis üyeleriyle birlikte yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Taban, ziyaret sırasında merkezin işleyişi hakkında bilgi verip işadamlarına çağrıda bulundu.

“İhtiyaç sahipleri istediği yerden alışveriş yapacak”
Taban, “Umuteli Sosyal Yardımlaşma Merkezimiz geçmişte kurulmuş, başarılı çalışmalara imza atan bir oluşum. Burası şehrimizin nabzını tutabilen, bireyleri, aileleri takip edebilen, gerçek maksadı da tamamen ihtiyaç sahibi kişi ya da ailelerimize bu ihtiyaçları sessiz ve derinden ulaştıran bir merkez. Bizler de bu yapıyı çok daha iyi noktalara getirebileceğimizi gördük. Bu değişiklikle beraber, aslında market şeklinde olan sunumlarımızı sonlandırdık. Çünkü biliyorsunuz bu marketler pek çok şehirde uygulandı. Ancak birincisi bu merkeze alışveriş yapmaya gelen insanlara farklı bir alternatif sunamıyorsunuz. Bu merkezde topladığınız özellikle giysi türündeki ürünler de ya birinin elinde kalmış ürünler veya çok uzun zamandır kullanılmayan, bir niteliği olmayan ürünler. Dolayısıyla biz daha geniş bir yelpazede, vatandaşa kendi kararını kendi vereceği, gıda ihtiyacı varsa bunu gidersin, giyim ihtiyacı varsa gidersin ya da diyerek sosyal kart uygulamasını hayata geçirdik. Aynı zamanda bu değişiklikle geçmişte kiralama yaptığımız mülkten de çıkarak kendi mülkümüz içerisinde bunu konumlandırdık. Bu noktada da bu ihtiyaçları karşılayabilecek olan esnaflarla da anlaşarak alışverişlerin kartla yapılmasını sağladık. Aslında burada bir amacımız da vatandaşlarımızın rencide olmadan herkes gibi markete giderek kendi istediği ürünü almasını sağlamak. Sadece alkol ve tütün ürünleri dışında istediğini alabilir” dedi.

“Bu bir başlangıç”
“Şehrimizde çok sayıda hayırseverimiz var” diyen Taban, “İnanın bu hayırseverlerimizin pek çoğu arka planda bu yardımlarını yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak biliyorum ki bu şehrin çok daha güçlü şekilde bunu yapması gerekiyor. Bizler kazanıyoruz ve kazancımızı da ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmış oluyoruz. Dolayısıyla bunu bu dönemde daha fazla harekete geçirerek öğrencilerimize daha fazla burs ulaştırmak, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermek istiyoruz. Evinin onarımından sağlıkla ilgili sorununa, her konuda yardımlarımızı genişleterek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak istiyoruz. Bu bir başlangıç. Burada bizler yapılan başvurular detaylı şekilde belirleniyor. Eğer imkanlarımızı arttırabilirsek, kriterlerimizi de bir miktar düşürüp daha fazla insana ama gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırmış oluruz” diye konuştu.

"Kaynağımızı çoğaltarak daha fazla kişiye yardım ulaştırmak istiyoruz"
Başkan Taban, kaynağın çoğalması durumunda daha fazla insan yardım ulaştırılabileceğini de kaydederek şöyle devam etti:
“Bir hayırseverimiz bizler aracılığıyla 121 aileye ve eğitim gören 330 çocuğu giydirerek bir yardım gerçekleştirdi. Çocuk başına 600 TL para harcayarak ciddi manada destek oldu. Ben huzurlarınızda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ancak bizim gücümüz çok daha fazla. Ben hayırseverlerimizi Umuteli Sosyal Yardım Merkezimize davet ediyorum. Desteklerini gönül rahatlığıyla verebilirler. Bunun bütün vebalini de üzerime alıyorum. Şuanda 338 aile bizlerden düzenli olarak yardım alıyor. Bizler bunu daha da geliştirerek yeterli kaynağımız olmadığından daralttığımız kriterlerimizi genişletip yeni insanlara ulaşmak istiyoruz. Kaynağımızı çoğalttığımızda insanların daha farklı ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız. Şehrin taramasını yapan bir kuruluş var burada. Bunun için gönül rahatlığıyla hayırseverlerimizin bizlere destek verebileceğini ifade etmek istiyorum. Düzenli olarak 476 adet gıda yardımı, 1210 koli yardımı, 436 aileye giyim, 60 aileye evde bakım ve temizlik, engelli araçları, hasta yatağı 12 adet, 41 aileye muhtelif eşyalar, 77 aileye bebek ürünleri, 31 aileye hasta bezi, 323 ailemize yakacak desteği ve 51 aileye de düzenli ekmek yardımları yapılıyor” dedi.

“Sorumluluğumuz var”
Başkan Taban, “El açmak kolay değil. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ama bizim gerçekten el açamayan ama bizden, devletinden, konu komşusundan beklenti içerisinde olan insanları arayıp bulmamız gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumuz var. Biz kesinlikle arayıp bulacağız. Benim şehrimde ihtiyacını karşılayamayan bir vatandaşım kalmasın istiyorum.” diye konuştu.

BURSA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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