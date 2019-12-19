Evi silahla tarayıp kayıplara karıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir apartmana silahla ateş açtı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Bir araç ile sokağa gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki silahlarla araç içerisinden sokak üzerinde bulunan bir binanın 3. katını ateş etti. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridi ile sokağın bir kısmını kapatarak incelemelerde bulundu. Sokak bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışmalar başladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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