Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş

Bursaspor taraftarı takımlarına destek için görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Takımına sahip çık sloganıyla sokağa inen taraftarlar meşaleler eşliğinde şehir turu attı.

Yeniden Spor Toto Süper lige çıkmayı hedefleyen Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı. Yönetimin yapmayı planladığı yardım kampanyası açıklamasının ardından taraftarlar da takımlarına olan desteği arttırdı.

Sosyal medyadaki çağrıların ardından Bursaspor taraftarları takımına sahip çık sloganı ile Cumhuriyet Caddesi ve Altıparmak'tan eski stada doğru yürüyüş yaptı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde yürüyen yeşil beyazlı taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'nın caddeleri ve sokakları yeşil beyaz oldu. Yürüyüş sırasında polis ekiplerininde taraftarlara eşlik ettiği görüldü.

BURSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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