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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOFAŞ, EuroCup'ta zorlu ekiplerle eşleşti

DHA


7Days EuroCup´ta B Grubu üçüncüsü olarak tarihinde ilk kez TOP16´ya yükselme başarısı gösteren TOFAŞ´ın rakipleri belli oldu. Mavi Yeşilliler, H Grubu´nda Unicaja Malaga (İspanya), MoraBanc Andorra (Andorra) ve Joventut Badalona (İspanya) ile mücadele verecek.
7Days Eurocup´ta 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanan maçlarla tamamlanırken, TOP16´ya yükselen takımlar da netleşti. Üst üste üçüncü kez boy gösterdiği kupada tarihinde ilk tur atlama başarısı elde eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Rytas Vilnius´un Reyer Venezia deplasmanında aldığı yenilgisi sonrası B Grubu üçüncüsü olarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. Bu sonuçla format gereği H Grubu´na yerleşen Bursa temsilcisi, D Grubu birincisi Unicaja Malaga (İspanya); A Grubu ikincisi MoraBanc Andorra (Andorra) ve C Grubu üçüncüsü Joventut Badalona (İspanya) ile eşleşti.
TOP16 turunda maçlar 8 Ocak-4 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. Gruplarda 4´er takım yer alırken, oynanacak 6 maç sonunda ilk iki sırada bulunan takımlar tur biletini cebine koyacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan bölümde ise 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.
H Grubu; 
Unicaja Malaga (İspanya)
Morabanc Andorra (Andorra)
TOFAŞ Bursa (Türkiye)
Joventut Badalona (İspanya)
TOLGA ÖNGÖREN: ÇOK MUTLUYUZ
7Days Eurocup´ta kulüp tarihinde ilk kez son 16´ya kalma başarısı gösteren TOFAŞ´ta Genel Menajer Tolga Öngören de değerlendirmelerde bulundu. Kendileri için Avrupa´nın en iyi ikinci kupası olan Eurocup´ta mücadele etmenin önemini vurgulayan Öngören, "Bu kupada üst üste katıldığımız üçüncü sezonumuzda TOP16 hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Zor bir grupta, kaliteli rakiplere karşı hem tecrübeli oyuncularımızla, hem genç oyuncularımızla; hem de seyircimizle birlikte iyi bir mücadele verdik" dedi.
1999-2000 sezonundan beri kulübün bu seviyedeki bir kupada ilk kez üst tura çıkma başarısı gösterdiğine işaret eden Öngören, "Salonumuzu dolduran ve takımımızı coşkuyla destekleyen taraftarlarımıza, Bursalı basketbol severlere, TOFAŞ fabrika çalışanlarımıza ve bize bu yolda desteklerini ileten tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. TOP16´da 3 tanesi Bursa´da olmak üzere 6 tane daha maçımız olacak. Bu maçlarda da şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde giderek ivmelenen basketbol heyecanının da artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BURSA

19 Aralık 2019 Perşembe

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