Organik pazar müşterilerini bekliyor

Bursa’nın ilk ve tek organik pazarı Nilüfer Organik Ürün Pazarı, müşterilerini bekliyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa’nın ilk organik pazarı olarak 2006 yılında açılan Organik Ürün Pazarı’nda tezgâh açan satıcılar, müşterilerin azlığından şikâyetçi olsa da, inatla her hafta tezgâhlarının başına geçiyor. Burada Bursa’daki az sayıdaki üreticinin ürünlerinin yanı sıra İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Fethiye, Kuşadası, Adapazarı, Zonguldak ve Gaziantep’ten gelen sertifikalı organik ürünlerin satışı da yapılıyor.

Her hafta cumartesi günleri Konak Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan organik pazarda henüz sadece birkaç tezgâh var. Açılan o birkaç tezgâhtan birinin sahipleri de Bahar Bardakçı ve Murat Aras çifti. Onlar bu pazarın eğitimli, diplomalı pazarcıları. 25 yaşındaki Bahar Bardakçı gıda ve aynı zamanda ziraat mühendisi, ayrıca ziraî işletmecilik eğitimi almış. Arkadaşı 34 yaşındaki Murat Aras ise gıda danışmanı ve denetimcisi.

Nilüfer organik pazarda 5 aydır tezgâh açtıklarını belirten Bahar Bardakçı, müşterilerin azlığından şikâyetçi. Ekranlarda, yazılı ve görsel basında fırtınaların koparıldığı GDO’lu (Genetiği değiştirilmiş ürünler) ve hileli gıda haberleri hep ön sıralarda yer alırken, Bursa’daki tek organik pazarın ilgi görmemesine anlam veremediğini söylüyor. İlgi ve satışların artması ile fiyatların ucuzlayacağını ifade eden Bardakçı “Burada tezgâh açtığımız süre içinde bazı haftalarda akşama kadar 2025 müşterimiz oluyor. Elimizde kalan ürünleri kendimiz tüketiyoruz ya da arkadaşlarımıza veriyoruz. Ancak bizler Nilüfer Belediyesi sayesinde insanlara sağlıklı gıdayı ulaştırmak için inatla tezgâhımızın başında oluyoruz. Müşterilerimizin az oluşunun bir sebebi tanıtım eksikliği belki. İyi haberler, iyi işler gündemde hak ettiği yeri almıyor. Ancak diğer yandan organik ürünlerin çok pahalı olduğu söylentisi var. Aslında ürünler aşılı pahalı olmadığı gibi sağlıklı gıdanın bir bedeli var. Bu ürünler satıldıkça ve üreticisine kazandırdıkça mutlaka yeni yatırımları ve üreticileri doğuracak, böylece sağlıklı ürün daha da ucuzlayacak” dedi.

Murat Aras ise, “Taze sebze ve meyvelerin yanı sıra bal, pekmez, tarhana, mantar, bitki çayları, zeytin, zeytinyağı, salça, kuru baklagil ve tahılların satıldığı organik pazarda her ürünün ayrı bir sertifikası var. “Aldığınız ürünün nerede kim tarafından, hangi şartlarda üretildiğini bilmek çok önemli. Bazen organik ismini kirletmeye yeltenen satıcılar da oluyor. Bu tezgâhlardaki organik ürünler Bursa Tarım İl Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu tarafından periyodik olarak denetime tabi tutuluyor. Biz müşterilerimize sattığımız ürünlerle ilgili bilgi veriyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Bizleri tanımalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Aras’ın tezgâhında gıda ürünlerinin yanında sattığı ve hediye ettiği ekolojik üretim ve yaşam içerikli yayınlar da var.

BURSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.