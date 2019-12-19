Matlı: “Birlikte başaracağız”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa Ticaret Borsası arasında “eğitim iş birliği protokolü” imzalandı.

Bursa Ticaret Borsası Sivil Mimari Örneği binalarında gerçekleşen protokol törenine BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İbrahim Özmen, BTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB GGK Üyeleri ve BTÜ Akademisyenleri Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Doç. Dr. Onur Sayar ile Dr. Cihan Kabaoğlu katıldı. Bursa’nın bir tarım şehri olduğunu dile getiren BTB Başkanı Özer Matlı, “Tarımı teknoloji, ARGE ve inovasyonla güçlendireceğiz, şartlar ne olursa olsun Bursa’mıza, çiftçimize, eli nasırlı üreticimize kazandırmak için, Bursa için, Bursa’nın bütün değerleri ile iş ve fikir birliği yapmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Bursa Teknik Üniversitesi ile akademik kültürel değişim programları ile diğer iş birliklerine dayalı faaliyetlerinçoğaltılması,kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek maksadıyla eğitim iş birliği protokolü imzaladık” dedi.

Üniversitesanayi iş birliğine dayalı çalışmaların bu protokolle daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yapılacağını dile getiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Bursa Ticaret Borsası ile bölgesel, ulusal alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi faaliyetleri organize edeceğiz. BTÜ’de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programı (SEP), staj ve bitirme projesine yönelik iş birliği çalışmalarını yürüteceğiz. Ayrıca lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan kurumlara ayrılan kontenjanlardan yararlanmasına yönelik çalışmaları da bu protokolle hayata geçireceğiz” dedi.

BURSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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