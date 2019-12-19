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TÜBİTAK 2244 programına destek devam ediyor

İHA

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip vasıflı insan kaynağının üniversitesanayi iş birliği ile yetiştirilmesi içir TÜBİTAK tarafından başlatılan ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de bu alanda çaba gösterdiği 2244 Sanayi Doktora Programı'na destek gelmeye devam ediyor.

TÜBİTAK 2244 programına destek devam ediyor

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip vasıflı insan kaynağının üniversitesanayi iş birliği ile yetiştirilmesi içir TÜBİTAK tarafından başlatılan ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de bu alanda çaba gösterdiği 2244 Sanayi Doktora Programı’na destek gelmeye devam ediyor.
Bursa’nın köklü sanayi kuruluşlarından Ermaksan 3, A Plas ise 4 doktora öğrencisi ile programdaki yerlerini aldı. Doktora boyunca işletmelerin bünyesinde bilimsel çalışmalar yürütecek olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından da en az 3 yıl daha firma bünyesinde istihdam edilecek. Programın başlangıç protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, A Plas Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ağaoğlu ve Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özkayan imza attı.
Türkiye’nin ekonomik ve istihdam hedefleri bakımından TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244 projesini çok önemli bulduğunu söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversiteler ve sanayiciler için yıllardır dillerde olan ancak bir türlü istenilen şekilde uygulanamayan iş birliği sürecinin bu program ile gerçekleşmeye daha yakın olduğuna inanıyorum. Eğer tam anlamıyla uygulanabilirse ve iyi bir uyum yakalanabilirse, TÜBİTAK 2244 programının ülkemizin, sanayicimizin ve üniversitelerimizin çehresini değiştirecektir. Bana göre bugüne kadar hayata geçirilmiş en iyi projelerden birisidir. Üniversitelerimizdeki bilgi potansiyelini sanayicilerimizin eksikliklerinin giderilmesi noktasında kullanacağız. İstenilen ve arzu edilen çalışmalar yapılacak, elde edilecek bilimsel sonuçlarla sanayicilerin teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi sağlanacak. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız böylelikle dünya ölçeğinde rekabet edebilen ve ürünlerini pazarlayabilen firmalar haline gelecek. Üniversitelerimizdeki bilimsel çalışmaların oranı artacak. Akademisyenlerimizin proje sayısı artacak. Yani kazan kazan modeli ile herkes faydalı sonuçlar elde edecek. İnşallah çok güzel sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.
A Plas Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ağaoğlu ise üniversiteden gelen ortak çalışma teklifini fabrika personeline ilettiklerine büyük bir memnuniyetle karşılaştığını açıkladı. Bu memnuniyetin sürekliliği ve üniversite ile ilişkilerin devamlılığı için daha fazla iletişim gerektiğini kaydeden Arif Ağaoğlu, “Çok önemli ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Biz firma olarak her türlü desteğe ve işbirliğine açığız. İnşallah imzalayacağımız protokolün de faydalı çıktılarının olacağını düşünüyorum. Geçmişte üniversitesanayi işbirliği için çok umutlanmıştık fakat istediğimiz gibi olmadı. Üniversite yönetimine ve bu projeyi başlatanlara teşekkür ediyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özkayan da programa dâhil edildikleri için üniversite yönetimine teşekkür etti. Bursa Uludağ Üniversitesi ile böyle bir programda işbirliği yapacak olmanın kendilerine gurur verdiğini vurgulayan Ahmet Özkayan, “Konularımız belirlendi. Çalışmalar için akademisyenlerimizle görüştük. İnşallah çok güzel projeler yapacağız. Araştırma olmadan, bilim üretmeden, fikir üretmeden bir yerlere gelinmiyor. Bizim bulunduğumuz nokta tam olarak bunu anlatıyor. Araştırmaya ve geliştirmeye çok ihtiyaç duyuyoruz. Çok çalışmamız ve var olanın üstüne koymamız gerekiyor. Bu ihtiyacımızı da doktora yapacak personelimizin gidereceğine inanıyoruz. Hepimiz için iyi bir motivasyon oldu. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Programın sonunda üniversite ve sanayi temsilcileri protokole birlikte imza attı.

BURSA

19 Aralık 2019 Perşembe

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