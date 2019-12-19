Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök: “Eğitimde önemli olan niteliktir”

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, “Eğitim sektöründe nitelik üzerinde değil, nicelik üzerinde duruluyor. Öğrenci ve kampüs sayılarının üzerinde duruluyor. Ancak biz çok kaliteli eğitim vereceğiz” dedi.

Mektebim Koleji, Bursa’da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak, Genel Müdür Servet Özkök, Genel Müdür Yardımcısı Banu Gürün, Yabancı Diller Müdürü Lale Muti, Bursa Bölge Sorumlusu Ayhan Kakız, Kampüs Müdürü Yahya Kumru ve basın mensuplarının katılımlarıyla yapılan toplantıda eğitim sektörü değerlendirildi. Bursa’da 12 bin metrekare kapalı alanda nitelikli eğitim veren Mektebim Koleji, üretken ve yenilikçi nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, Bursa’nın eğitim anlamında zor bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Çünkü yerel okullar güçlü. Rekabeti sordular, şu cevabı verdik; ‘Biz mektebim okulları olarak kendimizle rekabet edeceğiz. Biz kendimizi geliştireceğiz. Başka kurumların ne yaptığı değil, bizim ne yapmamız gerektiği üzerinde duruyoruz. Onun için de gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

İçinde bulunduğumuz ortamın zor olduğunu işaret eden Özkök, “Eğitim sektörü zor bir sektör, içinde bulunduğumuz ortamdan bu anlaşılıyor. Eğitim sektöründe nitelik üzerinde değil, nicelik üzerinde duruluyor. Öğrenci ve kampüs sayılarının üzerinde duruluyor. Ancak biz Bursa yerelinde de şunu iddia ediyoruz, biz çok kaliteli eğitim vereceğiz. Çocuklarımız için değerli olan şey budur. Bizler çocuklarımıza inanıyoruz. Çocuklarımızın çok güzel şeyler yapacağını bildiğimiz için Bursa’ya yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

“Hızlı büyümek her defasında sağlıklı sonuçlar getirmiyor”

Bazı kurumlarda yaşanan olumsuz gelişmeleri de kısaca değerlendiren Özkök, “Banka açmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) izin almak gerekiyor. Borsaya girmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı gerekiyor. Enerji piyasası için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun’dan (EPDK) izin gerekiyor. Ama okul açmak için sadece fiziki şartlara bakılıyor. Fiziki durum yeterliyse, yatırım yapan kişinin kim olduğuna bağlı olmaksızın okul açma izni veriliyor. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı gönderdiğimiz bu okullarda mağduriyetlerin olmaması için Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenleyici bir kurum oluşturulması çok faydalı olacaktır. Çok hızlı büyümek her defasında sağlıklı sonuçlar getirmiyor olabilir. Bunun için banka teminat mektubu ya da başka bir şekilde garantiyi sağlayarak bu mağduriyetlerin önlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.

Mektebim Koleji Bursa Bölge Sorumlusu Ayhan Kakız ise, “Öğrencilere hizmet için çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaları yaparken öğrenci ve öğretmen memnuniyeti önemlidir. Çünkü biz mutlu çalışan öğretmenin mutlu çocuklar yetiştireceğine inanıyoruz. Bu anlamda Bursa’daki tüm kurumlar aslında bizim rakibimiz değil, birlikte çalıştığımız yol arkadaşlarımız. Konunu özünde öğrencinin sağlıklı, özgüvenli bir geleceğe kavuştuğu bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bursa’da çok güzel bir kompleksimiz var. Toplam 12 bin metrekare kapalı alanda, yüzme havuzu, spor salonları, laboratuvarlarımız, dersliklerimizle hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı soru cevap şekilde devam etti.

BURSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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