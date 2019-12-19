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Hisar için ortak akıl Başkan Dündar, akademisyenlerle istişâre etti

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar İçi'nde yürütülen çalışmalar için Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve akademisyenlerle istişare toplantısında buluştu.

Hisar için ortak akıl Başkan Dündar, akademisyenlerle istişâre etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan Hisar İçi’nde yürütülen çalışmalar için Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve akademisyenlerle istişare toplantısında buluştu.
Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar’ın tarihî özelliklerini korumak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor. Bölgenin tarihî değerlerinin gün yüzüne çıkartılmasına yönelik çalışmalar için 9 hafta boyunca istişare toplantıları düzenleyecek olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ikinci toplantıyı Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve akademisyenlerle yaptı. ‘Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları’ adı altında gerçekleştirilen toplantıda Hisar’a ortak akılla yön vereceklerini vurgulayan Başkan Dündar, Bursa’nın tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.
Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallede çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Tarihî mirasla ilgili yaptığımız projeler markalaşarak öncü oldu. Bununla ilgili ödüllerimiz var. Bizler, modern şehir inşa ederken tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz. Belediye olarak Bursa’yı tanıtma noktasında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni hayata geçirdik. Müzemize sonuç olarak baktığımızda çok doğru bir proje ortaya çıktı. 1 Kasım 2018 itibariyle 99 ülkeden 700 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Panorama 1326 Bursa’da sanal ortamda 1326 yılı Bursa’sını resmettik. O bölgeden hanlar bölgesine gelirken bir sürü tarihi doku var. Hanlar bölgesinin de yüzde 80’ini restore ettik. Şimdi ise Hisar’a girerek Fetih Müzesi’nin içerisindeki sanal dünyayı, gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.
“Hisar’a ruh katmak istiyoruz”
Hisar’daki çalışmalarda 5 odak noktası belirlediklerinin altını çizen Dündar, “Tarihçilerimizin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Hisar’da 5 sur kapısı, 16 cami ve mescit, 17 türbe ve mezar, 4 medrese, 6 tarihi çeşme,3 hamam, 167 SMÖ yapı olduğunu öğrendik. 58 yapının da kaybolduğunu biliyoruz. Bizler; Tophane, Üftade Cami ve Türbesi, Arkeopark, Alâddin Camii ile Muradiye Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bölgeleri odak noktası olarak belirledik. Hisar içerisinde belirli akslar oluşturarak bu odak noktalarını birbirlerine bağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca Oruçbey Caddesi’nde yaptığımız çalışmalarla bölgeye hareket kazandırdık. Arkeopark çalışmalarımız da devam ediyor. Bizim isteğimiz çalışmalar yapılırken bölgede sadece fiziki yenilemeler yapmak değil, bölgeye bir de ruh katmak istiyoruz. Eski yaşantının izlerini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Gerçekleştirilen toplantıların Hisar’a fayda sağlayacağını belirten Başkan Dündar, “Rektörümüz ile akademisyenlerimizin işin içinde olması bizler ve toplum için oldukça önemli. Belediye olarak üniversiteyle çalışmayı her zaman tercih ediyoruz. Birçok sosyal ve kültürel projelerde bir arada oluyor, bunları övünerek anlatıyoruz. Sizlerle fikir alışverişinde bulunmanın bizlere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise kendilerini ağırladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “Bizler, Hisar’ın tarihî dokusuna uygun bir butik üniversite açılmasını talep ediyoruz. İslam Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Hisar’a oldukça yakışacağına inanıyorum. Bu durumu ciddi anlamda önemsiyorum. Çünkü üniversitemizde 128 ülkeden 7 binin üzerinde öğrenci var. Bir şekilde İslam dünyası olarak buluşuyoruz. Böyle bir yapıyı içerecek mekanın Bursa’nın tarihine, şanına ve başkanımızın ustalık dönemine uygun olacağını düşünüyorum. Her farklı görüş kendi görüşümüzü revize edecektir. Dolayısıyla böylesine önemli bir tablonun oluşmasına zemin hazırladığı için Başkanımız Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından akademisyenler, tek tek söz alarak Hisar’da yapılabilecek fiziki ve kültürel çalışmalar hakkında düşüncelerini paylaştı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıda ön plana çıkan konu Hisar bölgesinin yeşillendirilmesi ve eski geleneklerin nasıl yeniden yaşatılabileceği oldu. Bunun yanı sıra bölgenin trafiğe kapatılması, afetlere karşı dirençli bir ortamın oluşturulması, şehrin dokusunu günümüze adapte etmek adına çöp arabalarının küçük boyda olması, bölgedeki tarihî cami ile türbelerin ön plana çıkarılması, nostaljik hava oluşturmak adına yeniçerilerin gezdiği ve Osmanlı sikkelerinin gelenlere dağıtıldığı bir ortamın oluşması, canlılığın sürdürülebilmesi için pazar yeri ve otopark yapılması, eski yapıların yenilenmesi, Pınarbaşı’nda eski bayramların yaşatılması da akademisyenler tarafından önerildi. Hisar’ın geleceğine belirlemek adına yapılan toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten akademisyenler, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar sayesinde Hisar’ın hak ettiği değere kavuşacağını söyledi.

BURSA

19 Aralık 2019 Perşembe

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