Mudanya Belediyesi’nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim

Mudanya Belediyesi, sokaklarda yaşayan hayvanlara zarar vermeden müdahale edilmesi ve hayvanlara yaklaşmada yaşanan aksaklıkların giderilmesi için önemli bir eğitime ev sahipliği yaptı.

Belediye Veterinerlik İşleri Birimi ve Mudanya Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle “Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri’ eğitimi gerçekleştirildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime Büyükşehir, İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi veterinerlik birimi müdürleri ve personelleri katıldı. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu tarafından verilen eğitimde Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Sevinç Şenşekerci ve Nisa Kartaltepe de hazır bulundu. Sokaklarda yaşayan hayvanlara zarar vermeden müdahale etmeyi, hayvanlara yaklaşmada yaşanan aksaklıkların giderilmesini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen eğitimde konunun uzmanları tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. Katılanlar, hayvan hakları, kedi ve köpeklere doğru şekilde yaklaşma ile müdahale etme teknikleri, barınaklarda doğru besleme, hayvan hastalıkları, temizlik ve dezenfeksiyon konularında eğitim gördü.

BURSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.