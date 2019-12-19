Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

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Bursaspor Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde yapılacaktır” denildi.

BURSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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