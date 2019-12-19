Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş müsabakasında sahasında BB Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konu ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Seleznov’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Musa’dan önce son anda Kayacan topa müdahale etti.
32. dakikada Hamroun’un ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.
43. dakikada rakibinden sıyrılan Seleznov’un şutu üstten auta gitti.
44. dakikada Sunu’nun sağ kanattan ortaladığı topa gelişine vuran Hamroun’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Elbil xx, Deniz Caner Özaral
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, Cüneyt Köz xx, Sedat Dursun xx, Rüştü Hanlı xx, İsmail Çokçalış xx, Selçuk Şahin xx, Musa Araz xx, Recep Aydın xx, Iasmin Latovlevici xx, Ali Akman xx, Yevhen Seleznov xx
Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atanasov, Igor, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Eren Güler, İbrahim Turan, Ertuğrul Kurtuluş, Berk Akgönül
Teknik Sorumlu: Musa Öztürk
BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan xx, Mehmet Murat Uçar xx, Merthan Açıl xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Abdulcebrail Akbulut xx, Mahamadou Ba xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Gilles Sunu xxx, Sefa Akgün xx, Jugurta Hamroun xxx, Oltan Karakullukçu xx
Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Ayaroğlu, Cem Barlık, Cengizhan Bayrak, Muhammed Furkan Özhan, Serdar Yıldırım, Hamza Budak
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Jugurtha Hamroun (dk. 44) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Sedat Dursun (Bursaspor), Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin (BB Erzurumspor)
BURSA
19 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 06:43
- GÜNEŞ 08:14
- ÖĞLE 13:05
- İKİNDİ 15:26
- AKŞAM 17:47
- YATSI 19:12