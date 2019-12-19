Büyükşehir Belediyesi Çağrı’nın sesini duydu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde öğrencilerin kullandığı yola Büyükşehir Belediyesi tarafından demir çit çekildi.

Kardeşi Kardelen’in kazada ölmesinin ardından ağabeyi Çağrı Benek’in basın açıklaması yaparak yol üzerindeki refüjlere geçişi engelleyecek bariyerler yapılması çağrısına Büyükşehir Belediyesi sessiz kalmadı. Orta refüj tel çitlerle kapatıldı.

Kardelen Benek, Mudanya'daki Betül İkbal Çilingiroğlu İlköğretim Okulundan mezun olunca, 201516 eğitim öğretim yılı için Güzelyalı Dörtçelik Meslek Lisesine kayıt yaptırmış, ancak yeni okuluna başlayamadan hayatını kaybetmişti. Kardelen’in ağabeyi Çağrı Benek, bu yolda başka ölümlerin olmaması için basın açıklaması yapmıştı. Son olarak önceki gün aynı yerde bir aracın çarpması neticesinde Sevim Şen’in ölümünün ardından orta refüjün tamamına tel örgü çekilerek, yakınlarda bulunan üst ve alt geçitlerin kullanılması sağlandı.

Kardelen’in ağabeyi Çağrı Benek, bu yolda sürat yapan araçlar için de tedbir alınmasını isteyerek, “Başta kardeşim Kardelen ve diğer vefat eden vatandaşlarımız gibi can kayıplarının yaşanması âcilen önlenmelidir” dedi.

BURSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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