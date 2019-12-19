Bursaspor - BB Erzurumspor: 2-1

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- STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Candaş Elbil (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx) Cüneyt Köz (x), Sedat Dursun (xx), Rüştü Hanlı (xx), İsmail Çokçalış (xx), Selçuk Şahin (xx) (Dk. 73 Jani Atanasov x), Musa Araz (x) (Dk. 60 Aykut Akgün x), Recep Aydın (xx), Iasmin Latovlevici (xx), Ali Akman (xxx), Yevgen Seleznov (x) (Dk. 68 Batuhan Kör x)

BB ERZURUMSPOR: Kayacan Erdoğan (xx) Mehmet Murat Uçar (x), Merthan Açıl (xx), Hasan Batuhan Artarslan (x), Abdulcebrail Akbulut (xx), Mahamadou Ba (xx), Yusuf Emre Gültekin (xx), Gilles Christ Sunu (xxx), Sefa Akgün (xx), Jugurtha Hamroun (xxx) (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu x), Oltan Karakullukçu (x)

GOLLER: Dk. 64 ve Dk. 82 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 44 Jugurtha Hamroun (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Sedat Dursun, Cüneyt Köz, Iasmin Latovlevici (Bursaspor) Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Kayacan Erdoğan (BB Erzurumspor)Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur rövanş mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u ağırladı. İlk maçı evinde 4-2 kazanan Erzurum temsilcisi, ilk yarıda Jugurtha Hamroun´un kaydettiği golle devreye önde girdi. Ancak ikinci yarıda direnç gösteren Bursaspor, 17 yaşındaki genç yeteneği Ali Akman´ın iki golüyle umutlandı. Bursaspor maçı 2-1 kazanmasına karşın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk maçtaki skor avantajıyla turu geçen taraf oldu.13´üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Musa Araz son anda vuruşunu yaparken, kaleci Kayacan Erdoğan ayaklarıyla açıyı kapadı. Dönen topa İsmail Çokçalış´ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

44´üncü dakikada BB Erzurumspor öne geçti. Sağ kanatta gelişen atakta Gilles Christ Sunu´nun arka direğe doğru gönderdiği topa gelişine vuran Jugurtha Hamroun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

64´üncü dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Ceza yayına topla birlikte ilerleyen Ali Akman, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-1.

75´inci dakikada Bursaspor öne geçme fırsatı yakaladı. Iasmin Latovlevici´nin sol kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekerken, Batuhan Kör´ün gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Kayacan Erdoğan meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

82´nci dakikada Sedat Dursun´un ceza alanına doğru gönderdiği topa savunma ters dokundu ve Bursaspor korner kazandı. Jani Atansov´un kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direğe gelen topa iyi yükselen Ali Akman, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşma 2-1´lik skorla sona erdi.



BURSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:14

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AKŞAM 17:47

YATSI 19:12

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