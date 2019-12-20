Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 26'ncısı Orhangazi’de düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 26'ncısı Orhangazi’de düzenlendi

İHA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde düzenlenen Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 26'ncısı Orhangazi'de düzenlendi.

Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 26'ncısı Orhangazi’de düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde düzenlenen Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 26'ncısı Orhangazi’de düzenlendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 26'ncısı Orhangazi’de gerçekleştirildi. Orhangazi’de yaşayan Suriyeliler ve diğer mültecilerin de misafir edildiği Uyum Mahalle Buluşmaları Programı'na Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Jandarma Komutanı Jand. Bnb. Ali Kanber, Orhangazi STK Temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve ilçede yaşayan mülteciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Göç İdaresi İl Müdürü İsmail Fatih Tüzen yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, yaptığı konuşmasında "Türk insanı gönlü geniş bir toplumdur. Bu topraklarda Edirne’den karnı aç, cebi boş çıkan bir insan Kars’a kadar tanrı misafiri olarak ağırlanabilecektir" dedi. Aydın, Anadolu insanının kendisinden yardım isteyen hiçbir kimseye sırtını dönmediğini belirterek, "Çünkü bu topraklar Anadolu, çünkü bu topraklar ana yüreği dolu" diye konuştu. İlçe Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ise Uyum Mahalle Buluşmaları organizasyonunda Orhangazi’yi tercih etmesinden dolayı Göç İdaresi yetkililerine teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, doğup büyüdüğü yerin Orhangazi olduğunu belirterek, "Uyum Mahalle Buluşmaları’nın 26'ncısını Orhangazi’de yapmak bana da ayrı bir heyecan veriyor." dedi. "Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış evliyalar şehri Bursa kurulduğu günden bugüne kadar göçmenlere ev sahipliği yapmıştır" diyen Kadıoğlu, "Bursa’da 170 bin Suriyeli, yaklaşık bin Irak Türkmeni, çeşitli uyruklarda 47 bin ikamet izinli yabancı misafir ediliyor. Bu yabancılar Bursa halkı ile uyum içinde yaşamakta ve gerek Bursa’nın gerekse Türkiye’nin ekonomisi, sanayisi ve turizmine de destek olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, şunları kaydetti: "Bu programları yapmamızdaki amaç yabancı misafirlerimiz ve yerel toplum arasında yapıcı etkileşimin güçlendirilmesini ve her iki toplumun uyum içinde yaşamasını sağlayacak sosyal ortamın oluşturulmasıdır. Bu buluşmalarda mahallelerimizde yaşayan vatandaşlara Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışları anlatmaya çalıştık. Bilinenin aksine, Türk vatandaşlardan kesinlikle hiçbir konuda öncelikli olmadıklarını anlattık. Yabancı misafirlerimize ise onların bu topraklarda yaşarken hakları olduğunu aynı zamanda yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri olduğunu anlattık."

Kadıoğlu, "Batı'nın doğrularını yazmaktan imtina ettiği şanlı tarihimiz, milyonlarca insanın sığındığı, koruma bulduğu, vatan edindiği, birçok yaşam hikayeleriyle doludur" ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün dünyanın uzaktan izlemekle yetindiği Suriye yangınını kucağında bulan ülkemiz, milyonlarca Suriyeli’ye de ev sahipliği yapmaktadır. Limanına bir gemiyle bin kişi yanaştırmaktan korkan veya sayıları binlerle ifade edilen göçmenler sınırlarına dayanınca, hükümetleri devrilen veya yönetim krizleri çıkan devletler, necip milletimizin ve ferasetinin desteğiyle başa çıktığımız bu göç dalgalarını anlamakta akıl tutulması yaşamaktadır. Bunlar vicdanı bilmezler, merhameti tanımazlar."

Türkiye’nin 192 uyruktan 5 milyondan fazla insana ev sahipliği yaptığınavurgu yapan Kadıoğlu, "Binlerce yıllık tarihimizde birçok kültürle harmanlandık, yoğrulduk. Soframızda Boşnak Böreği, Kafkas Mantısı, Özbek Pilavı ve daha nice lezzetler yer aldı. Bugün Batı'nın bize buluşu diye tanıtılan birçok icat bizim coğrafyamızın kültürünün eseridir. Horasan’dan Tiran’a, Trablus’tan Adige’ye tüm kültürleri harmanladık. Tanıdıkça zenginleştik, kaynaştıkça geliştik, bölüştükçe karnımız doydu. Bizim amacımız çaresize çare bulmaktır. Çok değil, sadece 1 yüzyıl öncesine kadar aynı coğrafyanın çocukları olarak cephede omuz omuza, camide saf safa, düğünde kol kola, sıkıntıda başbaşa, sofrada diz dize değil miydik? Herkes bilsin ki biz bu coğrafyada Malazgirt’ten beri yan yanayız ve ilelebet de buradayız." ifadelerini kullandı.

Program Suriye ve Afgan mülteci çocuklarının şiirleri, Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan koronun konseri, halk oyunları gösterileri, şiir dinletisi ve farklı etkinliklerle devam etti.

BURSA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
Bursaspor - BB Erzurumspor: 2-1
YEREL HABERLER Bursaspor - BB Erzurumspor: 2-1
Bursaspor-BB Erzurumspor maçının ardından Bursaspor Teknik Sorumlusu Musa Öztürk: “Hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde sezon sonu inşallah olacağız” “Ali Akman, zaman içerisinde yavaş yavaş hak ettiği yere gelecektir” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Bence bu turun en iyi maçı olduğunu düşünüyorum” “Maçın ilk ayağında elde ettiğimiz avantajı bugün koruyabildik”
YEREL HABERLER Bursaspor-BB Erzurumspor maçının ardından Bursaspor ...
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: ...
Büyükşehir Belediyesi Çağrı’nın sesini duydu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Çağrı’nın sesini duydu
Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza
YEREL HABERLER Bursasporlu Anıl Karaer'e 5 maç ceza
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - BB Erzurumspor: ...
Bursa'da 5 bin metal işçisi eylem yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da 5 bin metal işçisi eylem yaptı
Gençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralı
Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi
YEREL HABERLER Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi
Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
YEREL HABERLER Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı
YEREL HABERLER Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı ...
Gürsu genç beyinlerin ışığıyla aydınlanıyor
YEREL HABERLER Gürsu genç beyinlerin ışığıyla aydınlanıyor
Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt
YEREL HABERLER Bir günde dört sokağa 750 ton asfalt
Doğan Ersöz, 25. ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Doğan Ersöz, 25. ölüm yıl dönümünde anıldı
Endüstriyel atıklarla ilgili denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Endüstriyel atıklarla ilgili denetimler sürüyor
3EN ile asansör muayene iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER 3EN ile asansör muayene iş birliği protokolü imzaladı
Mudanya Belediyesi’nden belediyelerin veterinerlik personeline eğitim
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden belediyelerin veterinerlik ...
Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye ...
Bıçkıdan fırlayan odun omzuna saplandı
YEREL HABERLER Bıçkıdan fırlayan odun omzuna saplandı
Yedieminler tek merkezde toplanıyor Örnek projeyle görüntü kirliliğine son
YEREL HABERLER Yedieminler tek merkezde toplanıyor Örnek projeyle ...
Osmangazi’de kaldırım işgâline taviz yok Kaldırımlar yayalara kaldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de kaldırım işgâline taviz yok Kaldırımlar ...
Karagöz’ün güncel durumu Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ele alındı
YEREL HABERLER Karagöz’ün güncel durumu Bursa Uludağ ...
Karagöz’ün güncel durumu Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ele alındı
YEREL HABERLER Karagöz’ün güncel durumu Bursa Uludağ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X