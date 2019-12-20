Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı

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Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma, mağarada kaçak define kazası yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiyi gözaltına aldı.

İznik İlçssi Mahmudiye köyünde 35 metre derinlikteki bir mağara da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan Jandarma timleri, bölgede konuşlanarak kaçak kazı yapılan bölgede inceleme yaptı. Ekipler, ipuçlarından yola çıkarak, mağarada kaçak kazı yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiye ulaştı. Farklı adreslerde yakalanan 15 define avcısı karakola götürülerek gözaltına alındı. İfadeleri alınan 15 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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