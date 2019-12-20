Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri, mağaralarda kaçak kazı yaparak define aradıkları öğrenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.İznik, Mahmudiye Köyünde 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin yaptığı incelemede define bulmak için kaçak kazı yapan 15 kişi kimlikleriyle birlikte tespit edildi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 defineci yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek.



BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.