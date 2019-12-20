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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor'da Sedat Dursun ve Jani Atanasov değerlendirmelerde bulundu

DHA

Bursaspor´da oyuncular teknik direktör değişimini ve kupada alınan sonucu değerlendirdi. Sedat Dursun, Yalçın Koşukavak ile ilgili, "Genel olarak oyun sistemine uymadığım için böyle değerlendirdi. Saygı duydum, sıramızı bekledik. Futbolda profesyonellikte bunlar olan şeyler" derken, Jani Atansov ise, "Hep beraber göreceğiz ve kendisiyle buluşacağız. Her şey Bursaspor için daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

Bursaspor´da oyuncular teknik direktör değişimini ve kupada alınan sonucu değerlendirdi. Sedat Dursun, Yalçın Koşukavak ile ilgili, "Genel olarak oyun sistemine uymadığım için böyle değerlendirdi. Saygı duydum, sıramızı bekledik. Futbolda profesyonellikte bunlar olan şeyler" derken, Jani Atansov ise, "Hep beraber göreceğiz ve kendisiyle buluşacağız. Her şey Bursaspor için daha iyi olacak" ifadesini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Turu´nda evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u 2-1 yenmesine karşın ilk maçın skor dezavantajıyla Bursaspor, kupaya veda etti.
Karşılaşma sonrası Sedat Dursun ve Jani Atanasov açıklamalarda bulundu.
SEDAT DURSUN: ŞİMDİ LİGE BAKACAĞIZ
Bursaspor forma ve armasının olduğu her yerde galip gelmeyi amaçladıklarını söyleyen genç savunmacı Sedat Dursun, ilk maçta skor dezavantajını anımsattı. Bunun bilincinde sahaya çıktıklarını belirten Dursun, "Gönül isterdi ki buradan tur atlayarak ayrılmak ama bunun için de elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik.  Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Şimdi lige bakacağız, burasını da bitirdik. İnşallah `Yeniden Zirveye´ parolasıyla çıktığımız ligin şampiyonu olarak bu seneyi mutlu şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.
"OYUN SİSTEMİNE UYMADIĞIM İÇİN BÖYLE DEĞERLENDİRDİ"
İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlanmasına yönelik gelen soruyu yanıtlandıran genç savunmacı, "İnşallah İbrahim(Üzülmez) Hoca´yla yeni bir çıkışa geçmek istiyoruz. Kendi adıma da. İlk haftalarda oynadım. Sonradan bazı sıkıntılar oldu oynamadım. Böyle problemler yaşadım. Kendim ve takımım adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Yalçın Koşukavak ile bir sorun yaşayıp yaşamadığı sorusunu da yanıtlayan Sedat Dursun, "Yalçın Hoca buradan ayrıldı, konuşmam doğru olmaz. Genel olarak oyun sistemine uymadığım için böyle değerlendirdi. Saygı duydum, sıramızı bekledik. Futbolda profesyonellikte bunlar olan şeyler. Kendisine de verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
JANI ATANASOV: BURSASPOR'U ÇOK SEVİYORUM
Bursaspor´da ikinci golün asistini gerçekleştiren Jani Atanasov, iyi bir maçı geride bırakmalarına karşın istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi. Uzun zaman sonra forma şansı bulmasını da değerlendiren Atanasov, "Bursaspor her zaman benim kalbimde. Oyuncu arkadaşlarıma bütün motivasyonumu veriyorum. Herkesle konuşuyorum. Sahaya yüreğimi koyuyorum. Her şey burada iyi olacak çünkü Bursaspor büyük bir kulüp. Bursaspor´u çok seviyorum" dedi.
"HER ŞEY BURSASPOR İÇİN DAHA İYİ OLACAK"
Bursaspor´da başlayacak olan yeni döneme dair görüşlerini açıklayan Makedon oyuncu, " Hoca değişimiyle ilgili henüz bir şey bilmiyorum. Çünkü konsantre olmamız gereken bir maç vardı. Yeni teknik direktörle ilgili bir şeyler söylediler. Umarım hoca iyidir. Hep beraber göreceğiz ve kendisiyle buluşacağız. Her şey Bursaspor için daha iyi olacak" açıklamasını yaptı.

BURSA

20 Aralık 2019 Cuma

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