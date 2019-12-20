Bursa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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BURSA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişilerin deşifre edilmesine yönelik gerçekeleşen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirilmiş terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, telefon kartı kullanılarak ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen, 1 İhraç Yarbay, 2 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 4 Astsubay, 1 Muvazzaf Uzman Çavuş ve 7 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli, Hatay, İzmir, Kayseri, Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ve dijital materyallere el konuldu.



BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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