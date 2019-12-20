Eda Özrodop mesafe tanımıyor

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"O benim sünnetim değildi"

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, birincilik madalyası kazandı.

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin birlikte düzenlediği OkullarKulüpler Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı. Botanik Park’ta yapılan yarışlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, 1500 metre yarışlarını 5.31 derecesiyle tamamlayarak yıldız kızlar kategorisinde birincilik madalyasının sahibi oldu.

BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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