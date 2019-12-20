“Her fikir bir iovasyondur”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara projesi kapsamında “İnovasyon Odaklı Gelişim Yönetimi ve Devlet Teşvikleri Uygulamaları Eğitimi” düzenledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara projesi kapsamında 09.3016.30 saatleri arasında İTSO Konferans Salonu’nda düzenlendi. Eğitimde konuşmacı olarak yer alan Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ahmet Feyzioğlu, “Değer Üretme ve Uygulama”, “İnovasyon Yönetiminde Temel Kavramlar ve Örnekler”, “İnovasyon Stratejisinin Oluşturulması ve Portföy Yönetimi”, “İnovasyon ve ArGe Odaklı Teşvik Fırsatları”, “İhracat Odaklı Teşvik Fırsatları” ve “AB Teşvik Fırsatları” konularında bilgilendirmelerde bulundu.

İnovasyonun üretkenlik gerektiren bir süreç olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ahmet Feyzioğlu, "Her fikir bir inovasyondur. Firmaların kullanıcı tecrübelerinden gelen fikirlerle yeni ve farklı ürünler yapması mümkün. Müşteri taleplerini ve kullanıcı ihtiyaçlerini dikkate almak farklılaşmış ürün yapmanın en önemli koşuludur” dedi.

İnovasyonun hayatın içerisindeki önemini aktararak bu noktada alınabilecek teşvikler üzerinde duran Feyzioğlu, inovasyonun doğru işleyebilmesi noktasında iyi bir strateji izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Feyzioğlu ayrıca, inovasyon ve ArGe noktasında çok sayıda AB teşvîki bulunduğunu ve bu teşviklerin önemli ölçüde değer sağladığını belirterek, üreticileri bu teşviklerden faydalanmaya yönlendirdi.

Ömer Faruk Emirik, Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik teşvikleri konusunda, Özkan Abut ise KOSGEB’in yurtdışı pazar desteği ve KOBİ Tekno Yatırım desteği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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