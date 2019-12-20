Zabıtadan tabela temizliği operasyonu Yere sabitlenmiş tabelalar kesilerek söküldü

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine karşı geniş operasyon başlattı. Yaya kaldırımları ve yol kenarlarındaki metal tabelalar, oksijen kaynak makinesiyle sabitlendiği yerden kesilerek kaldırıldı.

Osmangazi Belediyesi, yol kenarlarındaki arazilere izinsiz asılan tabelaların artması üzerine harekete geçti. İlçe genelinde yol kenarına gelişi güzel asılan reklam tabelalarının oluşturduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak için çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş arazilere çeşitli firmalar tarafından izinsiz olarak konulan tabelaları kaldırdı. Zemine beton dökülerek sabitlenmiş olan metal tabelalar, oksijen kaynak makinesiyle sabitlendiği yerden kesilerek kaldırıldı. Görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve sürücülerin görüş mesafelerine de mâni olan tabelaları boş alanlara izinsiz asan kişi ya da firmalara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

İzinsiz olarak yaya kaldırımlarına sabitlenen tabelaların vatandaşlar için tehlike teşkil ettiğini ve çarpmalardan dolayı basit yaralanmalara sebebiyet verdiğini kaydeden yetkililer, gelişi güzel asılan tabelaların kaldırılmasıyla görüntü ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırıldığını bildirdi.

BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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