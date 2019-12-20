Frutti Extra Bursaspor´da Allerik Freeman konusu netleşti

- Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, Allerik Freeman konusuna ilişkin Çin´den gelen teklifi doğrularken, "Şu ana kadar imzalar atılmamış ve tarafımıza ödeme henüz yapılmamıştır. Sözleşmeli sporcumuz Allerik Freeman yarın oynayacağımız Galatasaray Doğa Sigorta maçında sahada yerini alacaktır" diye konuştu.

ING Basketbol Süper Ligi´nde Frutti Extra Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ile saat 15.15´te karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde Bursa temsilcisinde Genel Menajer Nedim Yücel değerlendirmelerde bulundu. Bu sezon ilk defa mücadele ettikleri Süper Lig´de kısıtlı imkanlarla en iyi kadroyu kurabilme amacıyla çalıştıklarını kaydeden Yücel, "Bugün geldiğimiz noktada oyuncularımızın sergilediği performans hepimizi mutlu etmektedir. Alt seviye olarak değerlendirilen liglerden transfer ettiğimiz isimler, kendilerine ve bizlere değer katmaya devam ediyor" dedi.

Allerik Freeman konusuna da değinen Genel Menajer Yücel, "Hafta başında sözleşmesinde çıkış maddesi olan tek sporcumuz Allerik Freeman'a gelen teklif gündem oluşturmuştur. Menajerinin salı günü kulübümüze,Çin takımının Allerik için astronomik bir teklif yaptığını,bizle olan sözleşmesinin toplam tutarınının yarısından fazla olan çıkış ücretini yatırmaya hazır olduğunu iletti.Allerik de burada çok mutlu olduğunu fakat bu teklif karşısında üzülerek de olsa ayrılmak istediğini bildirdi.Fakat şu ana kadar imzalar atılmamış ve tarafımıza ödeme henüz yapılmamıştır. Sözleşmeli sporcumuz Allerik Freeman yarın oynayacağımız Galatasaray Doğa Sigorta maçında sahada yerini alacaktır" diye konuştu.

Takımdaki diğer oyunculara da teklifler geldiğini belirten Yücel, ayrıca "Chris Jones'a Maccabi gibi bir Avrupa devinden, Allerik´e Çin´den gelen astronomik teklif, diğer oyuncularımızın da kendilerine değer katması bizleri gururlandırıyor. Ayrıca kulübümüzün de ne kadar göz önünde olduğunu ve ilgiyle izlendiğini gösteriyor. Ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olarak çıktığımız bu yolda Uludağ İçecek Türk AŞ firmasının maddi ve manevi verdiği destekle beraber, adım adım ilerleyerek Bursaspor taraftarının Avrupa kupası özlemine son vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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