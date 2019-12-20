"O benim sünnetim değildi"

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fevzidede mahallesinde yalnız yaşayan İdris Erdem’den (66) bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Akşam saatlerinde eve gelen ekipler, kapıyı açarak talihsiz adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İdris Erdem’in öldüğü anlaşıldı. Yaşlı adamın yalnız yaşadığı öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İdris Erdem'in hasta olduğu ve sosyal yardım aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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