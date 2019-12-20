Bursa'da Doğu Türkistan eylemi

Bursa'da sivil toplum kuruluşları Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikaları 'sessiz çığlık' eylemiyle protesto etti.

'Sessiz çığlık' sloganı ile Ulucami'de kılınan cuma namazının ardından toplanan grup, basın açıklaması yaptı. Bazı vatandaşlar, yüzlerine Doğu Türkistan bayrağı bulunan maskeyi takarak, tepkilerini gösterdi. 'Sessiz çığlık' protestosu sebebiyle slogan atılmazken, İHH Bursa Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdulmenaf Yalvarıcı, toplama kamplarında 13 milyon arası insanın bulunduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan’da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermelidir"

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

BURSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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