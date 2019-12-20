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Karagöz’ün güncel durumu Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ele alındı

İHA

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun 70. yılı ve Karagöz'ün UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydının 10. yılı vesilesiyle "Karagöz'ün Güncel Durumu' konulu istişare programı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlendi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun 70. yılı ve Karagöz’ün UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydının 10. yılı vesilesiyle “Karagöz’ün Güncel Durumu’ konulu istişare programı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlendi.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin dîbâcesi olduğunun altını çizdi. Osmanlı’nın anlaşılabilmesi için önce Bursa’nın çok iyi araştırılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Karagöz kültürü, ecdâdımızın bizlere miras bıraktığı ve UNESCO’nun da dikkatini çeken çok önemli somut olmayan kültürel yapı taşlarımız arasında yer alıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak önümüzdeki dönemde inşallah Geleneksel Türk Sanatları Bölümü açmayı hedefliyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemiz var. Ancak iki bölümü var. Bir üçüncü bölüm olarak Geleneksel Türk Sanatları adında bir bölüm açabilirsek çok daha işlevsel bir hale getirileceğine inanıyorum. Benim görev sürem içerisinde bunu gerçekleştirebilirsek bahtiyar olacağım. Bu sanatın üstatları artık yavaş yavaş azalıyor. Çok fazla hoca bulamayacağız. Ancak Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yaparak, önce kurslar marifetiyle, ondan sonra da biz bölüm içerisinde bir program açarak Karagöz sanatının canlandırılması için üniversite olarak üzerimize düşen görevleri bir nebze olsun yerine getirmiş olabiliriz” diye konuştu.
Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ise Karagöz geleneğinin halen tazeliğini koruduğunu Bursa’da programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. UNESCO’nun her millete ait olan renkleri koruma altına alarak önemli bir misyon yüklendiğine işaret eden Mustafa Gündoğan; “Medeniyetler beşiği olan ülkemizde de birçok maddi ve manevi kültür koruma listesine girmiştir. Bursa, medeniyetler geçidinin cümle kapısı durumundadır. Bu özelliğiyle de halen Açıkhava müzesi olma unvanını devam ettirmektedir. Türk mizah sanatının perdeye yansıyan Karagöz’ün bu listede yer alması, Bursalılar için ayrıca bir gurur kaynağıdır” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da konuşmasına bütün katılımcıları Çekirge Mahallesi’ndeki HacivatKaragöz Müzesi’ni davet ederek başladı. Müzede cumartesi ve pazar günleri canlı gösterilerin de gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Vekili Ahmet Yıldız, “Bursa’nın kültürel anlamda canlı ve dinamik bir sosyal yapısı var. Kentimizin önemli soyut kültürel değerlerinden birisi olan Karagöz ve Hacıvat’ı farklı boyutlarda tanıtım yüzümüz olarak da kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak adı artık kentimiz ile özdeşleşen bu geleneğin geleceği aktarılması için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Programda konuşmacı olarak yer alan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış töreninin ardından konuşmacılara teşekkür hediyeleri takdim edildi.

BURSA

20 Aralık 2019 Cuma

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