Bursa'da tır kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, İstanbulİzmir otoyolu Kurtul Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 ACU 906 plakalı tır önünde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile dorsesiz tırın kupası ikiye bölünürken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralan sürücü ve yanındaki yolcuyu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılan İstanbulİzmir otoyolu yol temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı.

BURSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.