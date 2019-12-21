Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert’im.”

Bursa Uludağ’da 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mert Alpaslan ve Efe Sarp toprağa verildi. Arama çalışmaları sırasında duygusal paylaşımlar yapan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, cenaze toprağa verildikten sonra herkesin yüreğini burkan bir paylaşım yaptı.

37 yaşındaki Efe Sarp, baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, 31 yaşındaki Mert Alpaslan ise önceki gün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

Daha önceki paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum” diyen Mert Alpaslan’ın eşi Burcu Alpaslan, eşini toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert’im” diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.

BURSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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