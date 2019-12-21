14 yaşındaki kas hastası Gökdeniz’in acı hikayesi Eskiden umudu vardı artık o da kalmadı Türkiye onu kalecilik yaptığı görüntülerle tanıdı, artık yatağa bağımlı yaşıyor Bursa’da kas hastası olduğu halde öğrenim gördüğü okulda Trabzonspor formasını sırtına geçirip kalecik yapan Gökdeniz artık yatağa bağımlı halde yaşayabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

14 yaşındaki kas hastası Gökdeniz’in acı hikayesi Eskiden umudu vardı artık o da kalmadı Türkiye onu ...

İHA

Türkiye onu engel tanımayan adam olarak tanıdı. Sırtına geçirdiği Trabzonspor formasıyla eğitim gördüğü okulda kalecilik yapan 14 yaşındaki Gökdeniz Şahin artık yatakta makineye bağlı olarak yaşıyor. Oğullarının bir zamanlar umudunun olduğunu ama artık o umudun da kalmadığını belirten Şahin ailesi hayırseverlerden yardım bekliyor.

14 yaşındaki kas hastası Gökdeniz’in acı hikayesi Eskiden umudu vardı artık o da kalmadı Türkiye onu kalecilik yaptığı görüntülerle tanıdı, artık yatağa bağımlı yaşıyor Bursa’da kas hastası olduğu halde öğrenim gördüğü okulda Trabzonspor formasını sırtına geçirip kalecik yapan Gökdeniz artık yatağa bağımlı halde yaşayabiliyor

Türkiye onu engel tanımayan adam olarak tanıdı. Sırtına geçirdiği Trabzonspor formasıyla eğitim gördüğü okulda kalecilik yapan 14 yaşındaki Gökdeniz Şahin artık yatakta makineye bağlı olarak yaşıyor. Oğullarının bir zamanlar umudunun olduğunu ama artık o umudun da kalmadığını belirten Şahin ailesi hayırseverlerden yardım bekliyor.
Osmangazi’ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde oturan GülayMustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yürüyüp koşabilen Gökdeniz’in hayatını karartan gerçek henüz 2.5 yaşında ortaya çıktı. Rahatsızlanan ve götürüldüğü doktorda kas hastalığı ortaya çıkan Gökdeniz’in artık yürüyemeyeceği belirtildi. Hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz, artık 2 yıldır cihaza bağlı yatalak olarak yaşıyor.

Artık okula gidemiyor
Daha önce tekerlekli sandalye ile okula giden Gökdeniz, artık evde yattığı için okula gidemiyor. Şuanda liseye gitmesi gereken Gökdeniz, 8. sınıftan itibaren okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Perişan durumda olan ve kirada oturan aile ise, Gökdeniz’in bakım parasıyla geçiniyor. Gökdeniz’in hastalığı sebebiyle iş bulamayan baba ise, yetkililerden yardım bekliyor. Günlükçü olarak bir kahvede çalışan baba Mustafa Şahin, böylelikle ailesine bakmaya çalışıyor. Gökdeniz’in ise, küçüklüğünden beri en büyük hayali futbolcu olmak ve tuttuğu takım Trabzonspor’un formasını giymek. Ayrıca Gökdeniz’in babası Mustafa Şahin, daha önce kendileri adına ev yardım kampanyası toplanmaya başlandığını ama bunun sözünde durulmadığını söyledi.

"Yevmiyeyle bir kahvede çalışıyorum"
2.5 buçuk yaşında oğlunun kas erimesi yaşadığını anlatan Şahin, "Maddeten ve manenen çok zorluklar yaşadık. Şu anda ben günlük bir kahvede çalışıyorum. İş başvurusu yaptığım yerler oldu. Ama hastamız olduğu için izin almam gerekiyor, o yüzden iş yerlerinden olumlu dönüş yapan olmadı. Arada hastanede yatıyoruz. Şu anda geçici olarak çalıştığım yerden ekmek parasını çıkarıyoruz. Yetkililerde bu konuda bir yardım bekliyorum" dedi.

"Makinesiz 2 saat durabiliyor"
2 senedir oğlunun yattığını anlatan Şahin, "Bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Şu anda havayı makineden alıyor. Makine olmadığı zaman morarmaya başlıyor. Makinesiz 2 saat durabiliyor. Bundan sonra devamlı yatakta yatacak. Omurga kemiği eridi, akciğerleri parçalandı, ciğerleri düzelmiyor. Böyle yatacak. Daha önce sandalyesi vardı. Onunla okula gidiyordu. Şu anda lise 1’e gitmesi lazım. Ama 8. sınıftan itibaren okula gidemedi. Hastaneye devamlı gidiyoruz. Bir işe gittiğim zaman bana izin verilmesi lazım. Kirada oturuyoruz. Şu anda Gökdeniz için bakım parası alıyoruz ve onunla geçiniyoruz" diye konuştu.

BURSA

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert’im.”
YEREL HABERLER Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran ...
Şahinleri saçmayla vurdular... Vurulan üç şahine ilk müdahaleyi orman şefi yaptı
YEREL HABERLER Şahinleri saçmayla vurdular... Vurulan üç şahine ilk ...
Bursa'da hurda kâğıt deposunda yangın: 4 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bursa'da hurda kâğıt deposunda yangın: 4 işçi ...
Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden ...
Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı
Bursa'da tır kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da tır kazası: 2 yaralı
Bursa'da jandarma ekipleri define çetesini çökertti
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekipleri define çetesini çökertti
Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Karagöz’ün güncel durumu Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ele alındı
YEREL HABERLER Karagöz’ün güncel durumu Bursa Uludağ ...
İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde yolsuzluk iddiası: 10 sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde yolsuzluk iddiası: 10 sanık ...
İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve öğrencilerini andı
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesi vefat eden öğretmen ve ...
Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi Bursa'da jandarmadan sahte içki operasyonu Bin 280 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi Bursa'da ...
Kimyasal atık kaldırılıyor
YEREL HABERLER Kimyasal atık kaldırılıyor
Bursa'da Doğu Türkistan eylemi
YEREL HABERLER Bursa'da Doğu Türkistan eylemi
Kitap kurtları bu fuarda buluştu
YEREL HABERLER Kitap kurtları bu fuarda buluştu
İznik'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldı
YEREL HABERLER İznik'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldı
Bursa'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede
Pet şişe kafesleri caddelerde yerini alıyor
YEREL HABERLER Pet şişe kafesleri caddelerde yerini alıyor
Mustafakemalpaşa Doğu Türkistan için tek ses oldu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Doğu Türkistan için tek ses oldu
Arınç: “Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir”
YEREL HABERLER Arınç: “Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir”
Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi 
YEREL HABERLER Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye ...
Bursa'da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak define avcılarına operasyon: 13 ...
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sobaya tiner döken gencin eli ve yüzü yandı
YEREL HABERLER Sobaya tiner döken gencin eli ve yüzü yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X