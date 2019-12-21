BUDO'da sefer iptalleri

- BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 13.00 ve 16.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.30 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) feribot seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
BURSA
21 Aralık 2019 Cumartesi
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