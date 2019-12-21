Bursa'da Moldova gecesi

Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları düzenlenen gecede bir araya geldi.

Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, ev sahipliğinde Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları bir araya geldi. İstanbul Moldova Başkonsolosu Alexandru Prigorschi'nin de katıldığı programda, Moldova'ya yapılan yatırımlar konuşuldu. Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, "Moldova’da iş yapan iş adamlarımızla bir araya geldik. Moldova ile ilgili bilgiler verdik. Kaynaşma, görüşme toplantısı yaptık. Moldova’da ticaret yapan iş adamlarımıza her zaman yardımcı olmaya hazırız. Toplantılar çok önemli. Moldova’nın sıralamasında AB birinci, Rusya ikinci ve Türkiye üçüncü sırada. Bu yıl yüzde 100 artmış. Bunda Bursa’nın çok büyük payı var. Bursa en büyük payı alan illerimizin başında geliyor" dedi.

BURSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.