Boyalıca Camii’nde sabit oturaklar kaldırıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Bursa'nın İznik ilçesinde camilerden sandalyeler kaldırılmaya başlandı.

Boyalıca Merkez Camii’nde Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesiyle sabit oturaklar kaldırıldı, yerine katlanabilir tabureler geldi. İhtiyaç olması halinde vatandaşların katlanabilir taburede namazını kılabileceği bildirildi. İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş, 20 Aralık 2019 Cuma gününden sonra katlanabilir tabure ile namaz kılma uygulamasını başlattıklarını söyledi.

BURSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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