Bursaspor, İzmir deplasmanında

- İbrahim Üzülmez ile birlikte yeni bir sayfa açan Bursaspor, yeni teknik adamıyla ilk maçında Ekol Göz Menemenspor´a konuk olacak.TFF 1´inci Lig´de teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzalayan Bursaspor, yeni hocasıyla birlikte ilk maçına İzmir deplasmanında çıkacak. Galibiyete hasret kalan Bursa temsilcisi, yarın Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı´nda oynanacak olan bu mücadele saat 19.00´da başlayacak. Zorlu randevuda Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam´ın yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Murat Temel yapacak.TEK PAROLA GALİBİYET
Son iki haftadır galip gelemeyen Bursaspor, haftaya 24 puanla 6´ncı sırada girdi. Deplasmanda 4 maçtır yenilmeyen Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin ikisini kazandı, ikisinde rakipleriyle berabere kaldı. Yeşil beyazlılar, önceki 4 deplasman maçında ise yalnızca bir kez kazanabilmişti. İzmir temsilcisi ise Bursaspor´un bir puan ve bir basamak üzerinde yer alıyor. Puanlarının önemli kısmını deplasmanda toplayan ev sahibi; evinde oynadığı ilk 3 maçı kaybetmesinin ardından son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.İKİ TAKIM DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ
Bursaspor ile Ekol Göz Menemenspor, henüz ilk yarı bitmeden teknik direktörlerini değiştirdi. Bursaspor´da kötü gidişatın ardından görevine son verilen Yalçın Koşukavak´ın yerine İbrahim Üzülmez getirildi. Üzülmez, İzmir deplasmanında Bursaspor´un başında ilk kez maça çıkacak. İzmir ekibi ise sezona Ramazan Kurşunlu ile başlarken, 6´ncı haftada göreve Cenk Laleli geldi. Laleli ile birlikte çıkış yakalayan Ekol Göz Menemenspor, ligde son 9 maçtır kaybetmezken topladığı puanlarla zirveyi zorluyor.
BURSA
21 Aralık 2019 Cumartesi
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