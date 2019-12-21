Muradiye MTAL’de kan bağışı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalanırken, Muradiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okulun civarında bulunan Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi personeli, Muradiye İlkokulu, Hamzabey Ortaokulu ve Turgut Yılmazipek Yibo Okulları’nın da destek verdiği kampanyada 1 günde 58 ünite bağış yapıldı. Kampanyaya veliler de destek verdi. Kan bağışına destek veren okul personeline, öğrenci ve velilere teşekkür eden Muradiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Ay, “Kan bağışı konusunda öğrencilere daha bu yaşlarda şuurlandırmak lâzım. Bu sebeple okulumuzda gerçekleştirdiğimiz kan bağışı faaliyetiyle hem öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz, hem de Kızılay’ın kan stoklarına katkı vermiş oluyoruz. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve personellerin iştirakiyle yapılan kampanyada 1 günde 58 ünite kan bağışı yapıldı” dedi.

BURSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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